В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве сожительницы

Утром 17 мая к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о смерти женщины в квартире, расположенной в доме на площади Дружбы в поселке Елизаветино.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на адрес, установила гибель 48-летней хозяйки квартиры. На теле погибшей были заметны следы, указывающие на насильственный характер смерти.

Вскоре на месте преступления был взят под стражу подозреваемый — 48-летний сожитель женщины. Предварительно установлено, что преступление было совершено на почве бытовой ссоры, возникшей в процессе употребления алкоголя.

Согласно имеющимся данным, будучи в состоянии сильного опьянения, мужчина лишил сожительницу жизни путем удушения.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело согласно части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»). Фигурант был задержан в соответствии с требованиями статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.