ента новостей

20:22
Музей Рерихов масштабно отпразднует свое 25-летие
20:18
Выставка «АФРИКА. Сергей Бугаев»
20:14
В Петербурге задержали мужчину, организовавшего наркоплантацию в арендованной квартире
20:08
В Ленобласти водитель ВАЗ-21103 погиб вылетев в кювет и столкнувшись с деревом
14:24
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве сожительницы
14:18
В Петербурге 17-летний подросток 23 раза ударил ножом школьника
12:05
В Петербурге задержали мужчину, ограбившего девушку в пункте выдачи заказов
12:00
На трассе «Кола» между Путилово и Подолье перекроют полосу движения
11:54
Сольный концерт Тимы Белорусских на Крыше
11:51
На Петергофском шоссе мужчина бросал питарды из окна многоэтажки
11:44
В Петербурге задержали мужчину, разбившего стекла трамвая
11:40
В Ленобласти раскрыли аферу с «хищением» спецтехники на 8,5 миллионов рублей
14:54
Юбилейный фестиваль «Окна Открой» состоится в Парке 300 летия Санкт Петербурга
14:49
На трассе «Кола» между Приладожским и Синявино будет перекрыта одна полоса
12:09
В Ленобласти задержали двоих налетчиков на продмаг в поселке Ульяновка
11:43
В Петербурге задержали двоих мужчин, убивших соседа по лестничной клетке
11:35
В Колпино в ДТП с грузовиком пострадала школьница на электросамокате
11:24
В Невском районе в ДТП с электросамокатом пострадали два человека
11:15
Под Выборгом полицейские ликвидировали наркоферму
13:20
В Сестрорецке задержали сбытчика синтетического наркотика
11:18
В Волхове задержали подозреваемого в поножовщине
11:12
В Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения на фельдшера «скорой» на Учительской улице
11:07
В Петербурге поймали подозреваемого в хищении мобильного телефона у местного жителя  
10:58
В Пушкине конфликт в кафе закончился стрельбой
10:37
В Петербурге ссора двух мужчин на лестничой площадке закончилась поножовщиной
20:38
На КАД будут закрыты площадки отдыха для водителей
20:34
Выставка Ольги Петровой «Цветные сны»
20:31
В Ленобласти на птицефабрикие произошла массовая драка
20:24
Выставка Татьяны Нечеухиной «Код памяти»
20:19
Съезд с внутреннего кольца КАД на М-11 полностью перекроют
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве сожительницы

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве сожительницы

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Гатчинском районе Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве женщины

Утром 17 мая к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о смерти женщины в квартире, расположенной в доме на площади Дружбы в поселке Елизаветино.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на адрес, установила гибель 48-летней хозяйки квартиры. На теле погибшей были заметны следы, указывающие на насильственный характер смерти.

Вскоре на месте преступления был взят под стражу подозреваемый — 48-летний сожитель женщины. Предварительно установлено, что преступление было совершено на почве бытовой ссоры, возникшей в процессе употребления алкоголя.

Согласно имеющимся данным, будучи в состоянии сильного опьянения, мужчина лишил сожительницу жизни путем удушения.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело согласно части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»). Фигурант был задержан в соответствии с требованиями статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, убийство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

10-04-2024, 12:03
В Янино задержали подозреваемого в убийстве сожительницы
4-11-2024, 11:14
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве соседки по «коммуналке»
30-10-2024, 11:12
В Невском районе мужчина избил и изнасиловал бывшую сожительницу
2-07-2024, 10:23
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве матери
15-07-2022, 15:04
В Петербурге мужчина, на почве ревности до смерти избил свою сожительницу
18-09-2024, 13:01
В Калининском районе задержали подозреваемого в убийстве своей матери

Происшествия на дорогах

Сегодня, 20:08
В Ленобласти водитель ВАЗ-21103 погиб вылетев в кювет и столкнувшись с деревом
15-05-2026, 11:35
В Колпино в ДТП с грузовиком пострадала школьница на электросамокате
15-05-2026, 11:24
В Невском районе в ДТП с электросамокатом пострадали два человека
6-05-2026, 12:33
В Белоострове автомобиль скорой помощи попал в ДТП
Наверх