Питерец.ру » Общество » На трассе «Кола» между Приладожским и Синявино будет перекрыта одна полоса

На трассе «Кола» между Приладожским и Синявино будет перекрыта одна полоса

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На федеральной трассе Р-21 «Кола» между Приладожским и Синявино будет перекрыта одна полоса движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о предстоящих ограничениях на трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск) на участке с 58-го по 51-й километр, в направлении Санкт-Петербурга. Эти меры вызваны проведением ремонтных работ по обновлению шумозащитных экранов.

В период с 15 мая по 19 июня, ежедневно с 08:00 до 17:00, на указанном отрезке дороги, протяженностью 300 метров, будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Одна из двух полос движения в направлении Петербурга будет поэтапно закрываться. Работы не будут проводиться в выходные дни, чтобы не создавать неудобства автомобилистам, направляющимся за город.

Для обеспечения безопасности движения будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Участок ремонта находится между поселками Приладожский и Синявино Кировского района Ленинградской области. Всего на данном отрезке дороги четыре полосы: по две в каждом направлении.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, ремонт дорог
