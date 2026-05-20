В России появится учебник по физической культуре

В России появится учебник по физической культуре

Опубликовал: Вадик Котов
Эксперты РГПУ им. А. И. Герцена: В новом учебнике по физкультуре нужно учесть региональные практики  

Создание единого государственного учебника по физической культуре для школ призвано систематизировать знания в этой сфере, однако его эффективность, по мнению экспертов РГПУ им. А. И. Герцена, будет зависеть от гармоничного сочетания федеральных стандартов с учетом региональных самобытных спортивных традиций.

Профессор Геннадий Пономарев подчеркивает, что, несмотря на единообразие учебника, игнорировать уникальные культурные и климатические особенности регионов, а также передаваемые поколениями народные традиции в сфере физической активности недопустимо. Он рассматривает физическую культуру и спорт как комплексную систему, отражающую культурный потенциал молодежи, а единый учебник обеспечит преемственность образовательного содержания и постепенное, обоснованное наращивание физических нагрузок.

Инна Быстрова, профессор Герценовского университета, одобряет утверждение единой программы и разработку учебника как значимый шаг к формированию единого образовательного пространства, направленного на укрепление здоровья, воспитание характера и командного духа. Она отмечает, что новый учебник должен включать современные методики, способные заинтересовать школьников, особенно в условиях повсеместного увлечения гаджетами.

Директор Института физической культуры и спорта РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Геннадий Пономарев, считает, что единый подход к учебной литературе — обязательное требование в условиях государственной программы.

Участники Всероссийского съезда учителей физической культуры в Тульской области, где обсуждались вопросы профориентации, поддержки талантливых детей и адаптивного физического воспитания, подчеркнули необходимость обмена опытом и передовыми методиками для популяризации предмета и повышения профессионализма педагогов. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что предложения, прозвучавшие на съезде, будут проанализированы и использованы для дальнейшего развития физической культуры.

