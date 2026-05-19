Съезд с трассы «Кола» в Кудрово и торговой центр «Мега» полностью перекроют

Съезд с трассы «Кола» в Кудрово и торговой центр «Мега» полностью перекроют

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Съезд с федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кудрово и торговой центр «Мега» (Дыбенко) полностью перекроют 

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует об изменении схемы движения на 13-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области. В связи с реконструкцией дорожной развязки для строительства подъезда к транспортно-пересадочному узлу «Кудрово», движение будет перенаправлено.

С 23:30 22 мая до 20 августа съезд с трассы Р-21 «Кола» на Кудрово и ТЦ «Мега» (Дыбенко) будет полностью закрыт. Транспорт будет направлен по новому съезду, расположенному на 150 метров далее по направлению движения. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Эти работы проводятся согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и ограждения, а также смонтировано световое сигнализационное оборудование.

Как отметил Пузыревский, в рамках работ запланировано расширение проезжей части съезда, обустройство ливневой канализации и тротуаров, установка барьерных и перильных ограждений, а также опор освещения.

