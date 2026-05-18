ента новостей

20:22
Музей Рерихов масштабно отпразднует свое 25-летие
20:18
Выставка «АФРИКА. Сергей Бугаев»
20:14
В Петербурге задержали мужчину, организовавшего наркоплантацию в арендованной квартире
20:08
В Ленобласти водитель ВАЗ-21103 погиб вылетев в кювет и столкнувшись с деревом
14:24
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве сожительницы
14:18
В Петербурге 17-летний подросток 23 раза ударил ножом школьника
12:05
В Петербурге задержали мужчину, ограбившего девушку в пункте выдачи заказов
12:00
На трассе «Кола» между Путилово и Подолье перекроют полосу движения
11:54
Сольный концерт Тимы Белорусских на Крыше
11:51
На Петергофском шоссе мужчина бросал питарды из окна многоэтажки
11:44
В Петербурге задержали мужчину, разбившего стекла трамвая
11:40
В Ленобласти раскрыли аферу с «хищением» спецтехники на 8,5 миллионов рублей
14:54
Юбилейный фестиваль «Окна Открой» состоится в Парке 300 летия Санкт Петербурга
14:49
На трассе «Кола» между Приладожским и Синявино будет перекрыта одна полоса
12:09
В Ленобласти задержали двоих налетчиков на продмаг в поселке Ульяновка
11:43
В Петербурге задержали двоих мужчин, убивших соседа по лестничной клетке
11:35
В Колпино в ДТП с грузовиком пострадала школьница на электросамокате
11:24
В Невском районе в ДТП с электросамокатом пострадали два человека
11:15
Под Выборгом полицейские ликвидировали наркоферму
13:20
В Сестрорецке задержали сбытчика синтетического наркотика
11:18
В Волхове задержали подозреваемого в поножовщине
11:12
В Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения на фельдшера «скорой» на Учительской улице
11:07
В Петербурге поймали подозреваемого в хищении мобильного телефона у местного жителя  
10:58
В Пушкине конфликт в кафе закончился стрельбой
10:37
В Петербурге ссора двух мужчин на лестничой площадке закончилась поножовщиной
20:38
На КАД будут закрыты площадки отдыха для водителей
20:34
Выставка Ольги Петровой «Цветные сны»
20:31
В Ленобласти на птицефабрикие произошла массовая драка
20:24
Выставка Татьяны Нечеухиной «Код памяти»
20:19
Съезд с внутреннего кольца КАД на М-11 полностью перекроют
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Сольный концерт Тимы Белорусских на Крыше

Сольный концерт Тимы Белорусских на Крыше

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ROOF PLACE
2 июля состоится большой сольный концерт Тимы Белорусских на летней сцене Roof Place

2 июля состоится большой сольный концерт Тимы Белорусских на летней сцене Roof Place — одной из самых атмосферных открытых площадок города. Под открытым небом, в окружении вечернего света, в атмосфере теплого вечера с видом на Финский залив и живой концертной энергии, зрителей ждет мощный лайв, в котором будут и любимые хиты, и та самая особая атмосфера, ради которой приходят на большие летние шоу.

Тима Белорусских исполнит в летнем опен-эйре на крыше самые узнаваемые хиты, давно любимые слушателями. Среди них — «Мокрые кроссы», «Витаминка» и «Незабудка», треки, которые хочется включать на репите, подпевать с первых слов и слушать особенно громко. Именно такие песни превращают концерт в настоящий праздник, где каждый зритель становится частью единого музыкального вечера.

Возвращение Тимы Белорусских на сцену — это повод снова собраться вместе, поймать летний драйв и услышать любимые песни в живом исполнении. Летняя площадка Roof Place идеально подходит для такого концерта. Это будет вечер, в котором сойдутся мощная энергетика сцены, любимые мелодии и настроение настоящего петербургского лета.

Тима Белорусских «Летний Опен-Эйр на Крыше»

2 июля 2026 года, четверг

Начало в 20.00

Roof Place, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.30, Брусницын квартал

Возрастное ограничение 12+

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

10-04-2024, 11:43
Найк Борзов даст сольный концерт на Roof Place
20-06-2018, 13:47
На крыше Roof Place струнный квартет исполнит мировые рок-хиты
2-08-2018, 08:31
На крыше Roof Place прозвучат шедевры мирового рока в новом формате
15-06-2023, 12:20
ЛИNДА даст большой сольный концерт на ROOF FEST в Петербурге
18-09-2018, 13:56
Шедевры мирового рока в новом формате на крыше Roof Place
22-09-2020, 12:52
Тима Белорусских даст долгожданный сольный концерт в Петербурге

Происшествия на дорогах

Сегодня, 20:08
В Ленобласти водитель ВАЗ-21103 погиб вылетев в кювет и столкнувшись с деревом
15-05-2026, 11:35
В Колпино в ДТП с грузовиком пострадала школьница на электросамокате
15-05-2026, 11:24
В Невском районе в ДТП с электросамокатом пострадали два человека
6-05-2026, 12:33
В Белоострове автомобиль скорой помощи попал в ДТП
Наверх