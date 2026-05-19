В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших подростка

В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших подростка

Опубликовал: Антон78
Полицией задержан 18-летний курьер мошенников, обманувших подростка в Невском районе

13 мая отец 16-летнего парня, учащегося 9-го класса, обратился в полицию Невского района Петербурга. Он сообщил, что 6 мая неизвестные, представившись сотрудниками различных ведомств, позвонили его сыну. Злоумышленники убедили подростка в том, что необходимо задекларировать семейные накопления. В тот же вечер, возле торгового центра на улице Коллонтай, молодой человек, следуя инструкциям телефонного афериста, передал незнакомцу 1 250 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), часть 4.

18 мая сотрудниками правоохранительных органов по адресу Бульвар Красных Зорь, дом 7, был задержан 18-летний житель Колпино. 

Задержание подозреваемого произведено в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Невский район, мошенничество
