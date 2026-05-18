Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, организовавшего наркоплантацию в арендованной квартире

В Петербурге задержали мужчину, организовавшего наркоплантацию в арендованной квартире

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Петербурге полицией задержан наркоагроном, заготовивший 67 кг марихуаны в арендованной квартире

В Приморском районе Санкт-Петербурга задержан 34-летний мужчина по подозрению в распространении наркотиков. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России обнаружили на Арцеуловской аллее наркоферму. В арендованной квартире находился гроубокс с 22 кустами конопли и 15 мешков с растительной массой, общей массой более 67 кг, с характерным запахом каннабиса.

В ходе дальнейших следственных действий по месту жительства подозреваемого на намыве Васильевского острова было изъято упаковочное оборудование, электронные весы и около 45 граммов подозрительного вещества в пакетиках. Экспертиза подтвердила, что растительная масса в мешках — это марихуана, а в одном из свёртков обнаружен кокаин.

Предполагается, что задержанный самостоятельно выращивал каннабис из приобретённых семян и удобрений, используя специальное оборудование, для последующей продажи. Кокаин, по предварительной версии, предназначался для личного употребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Ведётся работа по выявлению возможных сообщников и каналов сбыта наркотиков.

