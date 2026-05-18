Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге 17-летний подросток 23 раза ударил ножом школьника

В Петербурге 17-летний подросток 23 раза ударил ножом школьника

Опубликовал: Антон78
Полицейские Петербурга проводят проверку по факту ножевого конфликта с несовершеннолетними

Вечером 16 мая, около 18:40 на Выборгском шоссе, 3/1, в ресторане быстрого питания возникла конфликтная ситуация между двумя группами  молодых людей, переросшая в драку. В ходе потасовки 17-летний студент колледжа нанес множественные ножевые ранения 15-летнему подростку. Пострадавший в критическом состоянии был доставлен в больницу. Информация о происшествии поступила в полицию от сотрудника охраны заведения общепита в 18:43.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого и изъяли орудие преступления – нож. По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статьям, касающимся покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В настоящее время следственная группа проводит комплекс мероприятий. Ведется сбор доказательств и устанавливаются все детали произошедшего для полного выяснения обстоятельств инцидента.

Все по теме: Выборгский район, ножевое ранение, подростки
