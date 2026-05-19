В Кингисеппе иномарка сбила 6‑летнего мальчика
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали оконного стрелка по людям из пневматики

В Петербурге задержали оконного стрелка по людям из пневматики

Опубликовал: Антон78
Полицейские задержали оконного стрелка из Калининского района, пустивший в ход пневматику в ходе конфликта

18 мая в Калининском районе Петербурга полицейскими был задержан 44-летний местный житель, подозреваемый в стрельбе из пневматического оружия по прохожим. Инцидент произошел 15 мая, когда мужчина, находясь на четвертом этаже дома 15 корпус 1 по Меншиковскому проспекту, выстрелил в сторону местной жительницы и ее друзей.

По словам потерпевшей, конфликт начался после замечания, сделанного ей мужчиной. В ходе словесной перепалки он достал пневматическую винтовку и произвел выстрел.

При задержании у подозреваемого изъяли пневматическую винтовку и пули к ней. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Мужчина помещен в изолятор согласно статье 91 УПК РФ.

Все по теме: Калининский район, стрельба, пневматика, хулиганство
