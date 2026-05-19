Питерец.ру » Происшествия » В Кировске повар-иностранец применил нож не по назначению

В Кировске повар-иностранец применил нож не по назначению

Опубликовал: Антон78
В Кировском районе Ленобласти задержан повар-иностранец, применивший нож не по назначению

Накануне утром, 19 мая около 10 часов 30 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о нападении с ножом на человека в жилом помещении по адресу: город Кировск, улица Молодежная, дом 18Б.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 25-летнего иностранного гражданина, имеющего вид на жительство в Российской Федерации и работающего поваром в одном из местных кафе. Следователи установили, что инцидент произошел во время работы подозреваемого. В результате возникшей ссоры, вызванной личной неприязнью, он нанес удар ножом 38-летнему оппоненту. Пострадавший в критическом состоянии был немедленно доставлен в медицинское учреждение.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ).

Подозреваемый находится под стражей в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, ножевое ранение, мигранты
