В Петербурге задержали девушку, подозреваемую в ограблении магазина на проспекте Ветеранов

Вечером 1 марта, около 16:15, в полицию Кировского района Петербурга поступила информация об ограблении магазина, расположенного по адресу: проспект Ветеранов, дом 87. По словам администратора торговой точки, неизвестные лица напали на 43-летнюю сотрудницу, нанеся ей телесные повреждения, и похитили товар на сумму 6000 рублей. Пострадавшая, получившая ушибы и ссадины, обратилась за медицинской помощью.

Спустя два дня, 3 марта, около 21:10, сотрудники уголовного розыска задержали возле дома 46 по улице Добровольцев 22-летнюю безработную девушку. Она подозревается в причастности к совершению данного преступления. Задержанная доставлена в отдел полиции для проведения следственных действий.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам грабежа, квалифицируемого согласно пункту «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, злоумышленница задержана в порядке, установленном законом, для дальнейшего выяснения обстоятельств дела.