11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
11:49
В Петербурге задержали девушку, подозреваемую в ограблении магазина на проспекте Ветеранов
11:45
В Петербурге администраторшу кальян-бара задержали за незаконный оборот наркотиков
11:40
В Петербурге задержали наркосбытчика, распространявшего запрещенку «из рук в руки»
20:57
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа
20:36
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года-2026»
20:34
В Смольном вручили Золотую звезду Героя России семье погибшего на СВО Андрея Онькина
20:28
Беглов наградил выдающихся жителей Петербурга
20:26
Беглов наградил Ксению Шойгу знаком отличия «За заслуги перед Санкт‑Петербургом»
11:21
В Петербурге 18-летний юноша отобрал телефон у фармацевта
11:16
В Петербурге задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве
11:10
В Петербурге задержали троих налетчиков на гипермаркеты
11:07
В Петербурге задержали стрелков по автобусу из пневматики
10:20
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
10:06
Беглов и Бельский провели сегодня встречу с активом общественных организаций ветеранов и блокадников
09:34
В Мариинском дворце открылась выставка «Вдохновляясь весной»
23:24
«Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0
16:32
Выставка «Отражения»
16:29
Выставка «Новая красота»
16:21
Проект благоустройства набережной в Тихвине стал победителем конкурса «Благоустрой!»
16:12
В Петербурге стартовал Чемпионат России по самбо
16:04
В историческом квартале Петербурга построят детский сад
12:15
Выставка «Энергетизм» в «Доме Ангелов»
11:30
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
11:19
В Петербурге поймали рецидивиста-домушника, обокравшего частный дом в Ленобласти
11:15
В Петербурге задержали женщину-курьера, за обман пенсионерки с Бухарестской улицы
10:51
В Ленобласти задержали подростка из Новогорелова, стрелявшего из аэрозольного пистолета
10:41
В Красном Селе задержали пьяного ревнивца, ранившего ножом бывшую жену
10:24
В Ленобласти водитель грузового такси «ГАЗ» скрылся после ДТП, бросив погибшего пассажира
23:50
СКА разгромил «Барыс» со счетом 7:0
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали девушку, подозреваемую в ограблении магазина на проспекте Ветеранов

В Петербурге задержали девушку, подозреваемую в ограблении магазина на проспекте Ветеранов

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Кировского района Петербурга задержали девушку, подозреваемую в грабеже 

Вечером 1 марта, около 16:15, в полицию Кировского района Петербурга поступила информация об ограблении магазина, расположенного по адресу: проспект Ветеранов, дом 87. По словам администратора торговой точки, неизвестные лица напали на 43-летнюю сотрудницу, нанеся ей телесные повреждения, и похитили товар на сумму 6000 рублей. Пострадавшая, получившая ушибы и ссадины, обратилась за медицинской помощью.

Спустя два дня, 3 марта, около 21:10, сотрудники уголовного розыска задержали возле дома 46 по улице Добровольцев 22-летнюю безработную девушку. Она подозревается в причастности к совершению данного преступления. Задержанная доставлена в отдел полиции для проведения следственных действий.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам грабежа, квалифицируемого согласно пункту «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, злоумышленница задержана в порядке, установленном законом, для дальнейшего выяснения обстоятельств дела.

