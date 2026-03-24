В Колпино задержали местного жителя, отоварившегося по найденной карте пенсионерки

23 марта в Колпино по подозрению в совершении кражи задержан 35-летний мужчина. Ему инкриминируется хищение 12 656 рублей с банковской карты 70-летней местной жительницы. Потерпевшая обратилась в полицию 19 марта, сообщив, что накануне неизвестный потратил деньги с её карты, которую она потеряла за день до этого.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 158, части 3, пункту «г» Уголовного кодекса Российской Федерации (кража в крупном размере).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого преступника. Задержанный является неработающим жителем Колпино, ранее судимым за наркопреступления. Он был задержан на улице Труда.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.