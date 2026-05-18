На трассе «Кола» между Путилово и Подолье перекроют полосу движения

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На участке федеральной трассы Р-21 «Кола» между Путилово и Подолье перекроют полосу движения

С 18 по 22 мая с 08:00 до 19:00 на трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Мурманск) на участке с 68-го по 76-й километр будет ограничено движение. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщило, что в указанный период будут проводиться работы по санации трещин асфальтобетонного покрытия.

На участке между селом Путилово и деревней Подолье Кировского района Ленинградской области будет снижена скорость до 50 км/ч. Поочередно будет перекрываться одна из двух полос движения в каждом направлении. Работы будут выполнять в динамическом режиме, не создавая значительных пробок. В часы пик работы будут вестись на противоположной полосе, а при возникновении затора – приостановлены.

Для обеспечения безопасности будут установлены временные знаки, ограничивающие скорость, и задействована машина прикрытия с мигающими маяками и направляющей стрелкой, оснащенная демпфирующим устройством. Организация движения составлена согласно утвержденной схеме.

Цель проводимых мероприятий – герметизация дорожного полотна, предотвращение попадания влаги, защита от образования ям и продление срока службы автомобильной дороги, сохраняя ее ровность. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, ремонт дорог
