В Калининском районе мужчина выстрелил в прохожего из сигнального пистолета

17 мая, около 22:40 сотрудники полиции Калининского района Петербурга получили информацию от свидетеля о стрельбе из пистолета у здания № 90 по проспекту Луначарского. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что нападавший, получив замечание, произвел выстрел из стартового пистолета в сторону 29-летнего прохожего. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

18 мая около 10:30 сотрудники уголовного розыска УМВД России по Калининскому району задержали 38-летнего подозреваемого в совершении указанного преступления. Инцидент произошел у дома № 27 по улице Демьяна Бедного. Стартовый пистолет изъят и отправлен на экспертизу. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.