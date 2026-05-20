ента новостей

12:34
В Кингисеппе иномарка сбила 6‑летнего мальчика
12:22
Мультимедийный концерт-мистерия «Кармина Бурана»
12:15
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
10:55
В Ленобласти задержали 19-летнюю девушку, похитившую деньги из сейфа
10:50
В Калининском районе мужчина выстрелил в прохожего из сигнального пистолета
10:44
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Просвещения
10:39
Полицейские Петербурга раскрыли схему мошенничества с выплатами военным-контрактникам
10:29
В России появится учебник по физической культуре
22:08
Съезд с трассы «Кола» в Кудрово и торговой центр «Мега» полностью перекроют
15:41
В Петербурге наградили победителей и призеров чемпионата России по тхэквондо ИТФ
12:56
В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших подростка
12:53
На КАД между развязками с Таллиннским и Пулковским шоссе перекроют две полосы движения
12:50
В Кировске повар-иностранец применил нож не по назначению
12:45
В Ленобласти задержали «кладоискателей» с запрещенным веществом
12:39
На развязке КАД с Софийской улицей ремонтные работы завершены досрочно
12:34
В Петербурге задержали оконного стрелка по людям из пневматики
12:28
Петербургское «Динамо» взяло верх над подмосковным «Космосом» — 2:0
12:25
В Ленобласти полицейские провели проверки строительных городков на территории Усть-Луги
12:17
На развязке КАД с Московским шоссе открыли съезды
20:22
Музей Рерихов масштабно отпразднует свое 25-летие
20:18
Выставка «АФРИКА. Сергей Бугаев»
20:14
В Петербурге задержали мужчину, организовавшего наркоплантацию в арендованной квартире
20:08
В Ленобласти водитель ВАЗ-21103 погиб вылетев в кювет и столкнувшись с деревом
14:24
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве сожительницы
14:18
В Петербурге 17-летний подросток 23 раза ударил ножом школьника
12:05
В Петербурге задержали мужчину, ограбившего девушку в пункте выдачи заказов
12:00
На трассе «Кола» между Путилово и Подолье перекроют полосу движения
11:54
Сольный концерт Тимы Белорусских на Крыше
11:51
На Петергофском шоссе мужчина бросал питарды из окна многоэтажки
11:44
В Петербурге задержали мужчину, разбившего стекла трамвая
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе мужчина выстрелил в прохожего из сигнального пистолета

В Калининском районе мужчина выстрелил в прохожего из сигнального пистолета

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Оперативники Калининского района Петербурга задержали местного жителя, стрелявшего в прохожего из сигнального пистолета

17 мая, около 22:40 сотрудники полиции Калининского района Петербурга получили информацию от свидетеля о стрельбе из пистолета у здания № 90 по проспекту Луначарского. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что нападавший, получив замечание, произвел выстрел из стартового пистолета в сторону 29-летнего прохожего. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

18 мая около 10:30 сотрудники уголовного розыска УМВД России по Калининскому району задержали 38-летнего подозреваемого в совершении указанного преступления. Инцидент произошел у дома № 27 по улице Демьяна Бедного. Стартовый пистолет изъят и отправлен на экспертизу. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Калининский район, стрельба, хулиганство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-06-2022, 14:17
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в хулиганской стрельбе
13-05-2025, 09:46
В Петербурге конфликт на площадке для выгула собак завершился стрельбой из сигнального пистолета
1-11-2023, 12:51
В Гатчине задержали стрелка, раневшего прохожего в ногу
15-06-2020, 13:54
В Ленобласти пьяный мужчина выстрелил в прохожего
24-10-2024, 12:27
На Светлановском проспекте задержали стрелявшего в подъезде дома
29-10-2025, 11:11
На проспекте Кузнецова мужчина выстрелил из "газовика" в девушку-подростка

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:34
В Кингисеппе иномарка сбила 6‑летнего мальчика
18-05-2026, 20:08
В Ленобласти водитель ВАЗ-21103 погиб вылетев в кювет и столкнувшись с деревом
15-05-2026, 11:35
В Колпино в ДТП с грузовиком пострадала школьница на электросамокате
15-05-2026, 11:24
В Невском районе в ДТП с электросамокатом пострадали два человека
Наверх