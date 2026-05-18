Питерец.ру » Культура » Выставка «АФРИКА. Сергей Бугаев»

Выставка «АФРИКА. Сергей Бугаев»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
mispxx-xxi.ru
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открывается выставочный проект «АФРИКА. Сергей Бугаев»

5 июня в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открывается выставочный проект «АФРИКА. Сергей Бугаев», приуроченный к 60-летию одного из самых ярких и многогранных современных художников. Сергей Бугаев-Африка — фигура, без которой невозможно представить культуру позднего СССР и эпохи перестройки: художник, актер, музыкант, перформер, участник классической «Поп-механики» и группы «Кино», герой фильма «Асса» и один из создателей новой художественной сцены Ленинграда 1980-х годов.

Выставка «АФРИКА. Сергей Бугаев» предлагает зрителю присоединиться к изучению многослойной художественной вселенной автора — яркой, ироничной и по-настоящему свободной. Проект призван показать отдельные этапы творческого пути художника, вписав его в целостный культурный контекст 1980-1990-х годов.

С начала 1990-х годов Сергей Бугаев последовательно обращается к феномену постсоветского состояния, когда исчезла прежняя идеологическая система, а новая только наметилась. В экспозицию войдут ключевые серии работ, основанные на напряжённом диалоге художника с прошлым как с полем для экспериментов – «Анти-Лисицкий» (первая половина 1990-х), «Ребусы» (1990-2020-е), «Афазия» (1990-е). Художник работает с визуальными клише и символами, собирая интеллектуальные коллажи, где фрагменты истории, утопии и идеологии сплетаются в новые смысловые конструкции.

Одно из ключевых мест в экспозиции занимает проект «Индустриальное бессознательное», впервые представленный на 48-й Венецианской биеннале в 1999 году. В музее проект получит новое художественное решение, реализованное в формате тотальной инсталляции. Зрителю предлагается оказаться внутри интерьера промышленного цеха. Благодаря работе художника с пространством как с полноценным материалом, архитектура зала превратится в особую индустриальную среду, созданную полностью из авторских эмалевых пластин.

Отдельное внимание уделено роли Сергея Бугаева в культовой кинокартине Сергея Соловьева «Асса» (1987), в которой художник сыграл Мальчика Бананана, а также атмосфере одноименной галереи, возникшей в расселяемой коммунальной квартире на улице Воинова в 1981-м году.

Выставка расскажет и о взаимодействии Сергея Бугаева с кругом неофициального искусства, связанного с Сергеем Курёхиным, Тимуром Новиковым, Георгием Гурьяновым, Виктором Цоем и другими героями эпохи. Участие в «Поп-механике» Курёхина, деятельности объединения «Новые художники», «Клуба друзей В. В. Маяковского» и сопричастность к «Новой академии изящных искусств» сформировали особый творческий метод Африки — свободный, междисциплинарный, открытый к игре, импровизации и коллективному действию.

Сергей Бугаев участвовал в более чем двухстах выставках в России и за рубежом, его персональные проекты проходили в крупных музеях Европы и США.

5 ИЮНЯ – 2 АВГУСТА, 2025

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

