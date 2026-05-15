В Невском районе в ДТП с электросамокатом пострадали два человека

Накануне вечером, около 21:40 на Дальневосточном проспекте, у дома №6 корпус 1, в Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. Женщина 2004 года рождения, управляя автомобилем Kia Sorento, совершила наезд на двух человек, передвигавшихся на электросамокате не спешившись в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате столкновения водитель электросамоката, неустановленный мужчина, получил серьезные телесные повреждения. Его пассажирка, женщина 1991 года рождения, получила травмы средней степени тяжести. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

По факту произошедшего ДТП начата проверка.