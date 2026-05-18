На Петергофском шоссе мужчина бросал питарды из окна многоэтажки

Накануне вечером, 17 мая к полицейским поступил сигнал от очевидца о том, что с балкона высотки на Петергофском шоссе кто-то сбрасывал петарды.

Прибывший по вызову участковый уполномоченный оперативно задержал в одной из квартир 40-летнего мужчину. По предварительной информации, он, будучи на 12-м этаже, из хулиганских мотивов бросал пиротехнику на улицу.

К счастью, в результате инцидента обошлось без пострадавших.

Задержанный доставлен в отдел полиции, где на него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ. У мужчины изъяли коробку с петардами. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.