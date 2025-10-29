На проспекте Кузнецова мужчина выстрелил из "газовика" в девушку-подростка

27 октября, около 22 часов 15 минут, правоохранительные органы Красносельского района Петербурга получили информацию об инциденте у дома номер 17 по проспекту Кузнецова, где неустановленное лицо совершило выстрел из газового пистолета в несовершеннолетнюю.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что примерно за час до этого, на детской площадке, к группе из четырёх девушек в возрасте 16 лет приблизился гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он спровоцировал словесную перепалку, и в ходе развившегося конфликта произвёл выстрел из газового пистолета в направлении одной из девушек, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, где у неё был диагностирован ожог роговицы глаза.

В тот же вечер сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении данного правонарушения.

Выяснилось, что им является 48-летний безработный, проживающий в доме номер 69/1 по Ленинскому проспекту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый был задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.