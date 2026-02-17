Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников

89-летняя женщина стала жертвой мошенников, потеряв 800 000 рублей. Инцидент произошел 17 января, когда пенсионерке, проживающей на улице Димитрова, позвонили неизвестные. Под предлогом необходимости декларирования денежных средств, они убедили ее передать крупную сумму денег курьеру.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159, части 3 Уголовного кодекса РФ, квалифицирующей данное деяние как мошенничество.

В результате оперативно-розыскной деятельности 16 февраля, около 14:00, у дома 26 по улице Димитрова сотрудниками уголовного розыска был задержан 16-летний десятиклассник. Молодой человек подозревается в совершении данного преступления.

После задержания подросток был отпущен под обязательство о явке.