ента новостей

13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
09:57
В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 
09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
22:25
СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0
19:39
В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема
15:56
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом Итальянском просвете Эрмитажа
15:16
Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда
14:48
Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова
14:37
В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков
12:03
В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта
11:51
В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны
11:48
В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной
11:18
В Петербурге посетитель «наливайки» применил в споре аэрозольный пистолет
10:48
В Петербурге конфликт в коммунальной квартире закончился поножовщиной
10:44
Полицейские из Петербурга задержали в Дагестане подозреваемого в многомиллионной краже
09:36
В Ленобласти наркодилер на БМВ сбил сотрудника Госавтоинспекции на трассе "Россия"
12:58
В трех районах Петербурга с 16 и 17 февраля ограничат движение
12:47
Мультимедийная выставка «Знание. Герои»
12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
12:24
В Гатчине пьяного дебошира задержали за хулиганскую выходку
12:19
В Шушарах задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому
12:14
В Ленобласти раскрыли жестокие нападения на пенсионеров, совершенные 17 лет назад
09:49
В Петербурге полицейские провели масштабную проверку заведений розничной торговли
20:08
СКА разгромил «Барыс» со счетом 5:0
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников

Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Фрунзенского района задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в мошенничестве 

89-летняя женщина стала жертвой мошенников, потеряв 800 000 рублей. Инцидент произошел 17 января, когда пенсионерке, проживающей на улице Димитрова, позвонили неизвестные. Под предлогом необходимости декларирования денежных средств, они убедили ее передать крупную сумму денег курьеру.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159, части 3 Уголовного кодекса РФ, квалифицирующей данное деяние как мошенничество.

В результате оперативно-розыскной деятельности 16 февраля, около 14:00, у дома 26 по улице Димитрова сотрудниками уголовного розыска был задержан 16-летний десятиклассник. Молодой человек подозревается в совершении данного преступления.

После задержания подросток был отпущен под обязательство о явке.

Все по теме: Фрунзенский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-11-2025, 11:11
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы
18-08-2025, 10:35
В Петербурге задержан мигрант, работавший на телефонных мошенников
7-08-2025, 11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
11-02-2026, 13:29
В центре Петербурга поймали дропа мошенников, обманувших пенсионерку
20-02-2025, 11:29
В Петербурге поймали 18-летнего курьера мошенников, обманувших пенсимонера с Большеохтинского проспекта
3-02-2026, 10:19
В Кировске задержали курьера телефонных мошенников

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
Сегодня, 09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
13-02-2026, 12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
10-02-2026, 16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
Наверх