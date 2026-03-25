ента новостей

21:52
В Эрмитажном театре спектакль – балет «Ромео и Джульетта». Партию Тибальта исполняет Фарух Рузиматов
19:50
В Шушарах построили детский сад на 320 мест
19:47
С 27 марта в трех районах Петербурга ограничат движение транспорта
19:44
В Петербурге наградили выдающихся спортсменов и деятелей культуры
10:39
Под Тосно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком и бензовозом
10:31
В Кировске задержали двоих подозреваемых в краже из квартиры
10:28
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Сестрорецка
10:25
На улице Жени Егоровой избили мужчину и брызнули ему в лицо перцем
20:41
В Петербурге Дворец спортивных игр «Зенит» признали региональным памятником
20:38
Ленобласть и Петербург берут под контроль состояние Ладоги
20:33
В Ленобласти открылся комплекс по переработке отходов «Островский»
20:30
На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу
18:28
В Петропавловской крепости в день памяти императора Павла I к его могиле возложены цветы
18:24
В Петербурге за год ликвидировал 246 несанкционированных свалок
12:21
В Ленобласти задержали двух жителей Тосненского района, подозреваемых в организации незаконной миграции
12:12
На КАД между развязками с ЗСД и Выборгским шоссе перекроют одну полосу
12:09
В Петербурге трое подростков с пистолетом ограбили продуктовый магазин и пункт выдачи заказов
12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
11:55
В Колпино задержали местного жителя, отоварившегося по найденной карте пенсионерки
11:52
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве женщины в квартире на Шлиссельбургском проспекте
11:49
В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины на автобусной остановке на улице Ленсовет
11:43
В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку с Софийской улицы
20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
20:13
Выставка Александры Худяковой «Дуальность Венеры»
20:10
На участке КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу
20:07
Золотые хиты оркестра Поля Мориа в Колизее
20:04
В районе ТРЦ «Мега Дыбенко» на трассе «Кола» ограничат пропускную способность
10:55
В Тихвине открылась выставка одного шедевра — портрет композитора кисти Ильи Репина
10:16
В Петербурге здание Володарского (Невского) райсовета признали региональным памятником
10:11
На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Сестрорецка

В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Сестрорецка

Опубликовал: Антон78
Полицейские Курортного района задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку

25 марта 78-летняя жительница Сестрорецка стала жертвой мошенников. Пожилой женщине, проживающей на улице Володарского, позвонила неизвестная, представившаяся ее дочерью. Злоумышленница под предлогом оказания помощи убедила пенсионерку передать курьеру крупную сумму денег. В результате обмана женщина лишилась 15 000 евро, 12 000 долларов США и 430 000 рублей, что составило общий ущерб в размере 2 946 660 рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в причастности к данному преступлению. Задержание произошло 24 марта около 15:25 у дома 15 по улице Партизана Германа. Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Все по теме: Курортный район, мошенничество, пенсионеры
Похожие публикации

3-12-2025, 11:36
В Пулково задержали «дроппершу», за обман пенсионера из Сестрорецка
18-03-2026, 10:54
В Ленобласти с поличным поймали курьера мошенников, явившегося за деньгами к пенсионерке
Вчера, 11:43
В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку с Софийской улицы
13-03-2026, 13:36
В центре Петербургеа задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Лиговского проспекта
28-03-2025, 13:11
В Пушкине поймали 17-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Невского района
6-05-2025, 13:24
Оперативники поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Выборга

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:39
Под Тосно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком и бензовозом
Вчера, 12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
23-03-2026, 20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
23-03-2026, 10:11
На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода
