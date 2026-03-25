В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Сестрорецка

25 марта 78-летняя жительница Сестрорецка стала жертвой мошенников. Пожилой женщине, проживающей на улице Володарского, позвонила неизвестная, представившаяся ее дочерью. Злоумышленница под предлогом оказания помощи убедила пенсионерку передать курьеру крупную сумму денег. В результате обмана женщина лишилась 15 000 евро, 12 000 долларов США и 430 000 рублей, что составило общий ущерб в размере 2 946 660 рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в причастности к данному преступлению. Задержание произошло 24 марта около 15:25 у дома 15 по улице Партизана Германа. Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.