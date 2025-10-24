В Петербурге поймали задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Планерной улицы

5 октября 2025 года, около 21 часа 35 минут, в отдел полиции Приморского района Петербурга поступило сообщение от 88-летней гражданки, проживающей в доме номер 71 по Планерной улице. Заявительница сообщила, что двумя днями ранее стала жертвой мошеннических действий. Неизвестные лица, связавшись с пенсионеркой по телефону, под ложным предлогом обязательного декларирования денежных средств, склонили её к передаче наличных курьеру в размере 1 миллиона 53 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество.

23 октября 2025 года, в 19 часов 00 минут, в районе дома номер 4 по улице Маршала Новикова сотрудники оперативной группы уголовного розыска произвели задержание гражданина, подозреваемого в совершении вышеуказанного преступления. Задержанным оказался безработный, двадцатипятилетний житель данного района.

В отношении задержанного применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.