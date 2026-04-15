В Петербурге задержали дропа мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Крыленко

88-летняя пенсионерка из Невского района Петербурга стала жертвой мошенничества, потеряв 260 000 рублей 11 апреля. Пожилая женщина сообщила в полицию 12 апреля, что накануне ей позвонили неизвестные. Злоумышленники убедили ее, что ее племянница попала в аварию, и под этим предлогом вынудили передать крупную сумму денег курьеру.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Вскоре после обращения потерпевшей, 13 апреля, был задержан 19-летний молодой человек, подозреваемый в совершении данного преступления. Задержание произошло у дома №17 по улице Русановской.

Задержанный, который официально не трудоустроен, был доставлен в отдел полиции. В отношении него также составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ, после чего он был помещен в изолятор временного содержания.