Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали дропа мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Крыленко

В Петербурге задержали дропа мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Крыленко

Полицейские задержали дропа мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Крыленко

88-летняя пенсионерка из Невского района Петербурга стала жертвой мошенничества, потеряв 260 000 рублей 11 апреля. Пожилая женщина сообщила в полицию 12 апреля, что накануне ей позвонили неизвестные. Злоумышленники убедили ее, что ее племянница попала в аварию, и под этим предлогом вынудили передать крупную сумму денег курьеру.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Вскоре после обращения потерпевшей, 13 апреля, был задержан 19-летний молодой человек, подозреваемый в совершении данного преступления. Задержание произошло у дома №17 по улице Русановской.

Задержанный, который официально не трудоустроен, был доставлен в отдел полиции. В отношении него также составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ, после чего он был помещен в изолятор временного содержания.

Похожие публикации

10-04-2026, 12:14
В Петербурге задержан дроп, обманувший пенсионерку из Невского района
7-04-2026, 10:27
В Петербурге задержали помощницу скульптора, после визита к обманутой пенсионерке
17-02-2026, 10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
11-02-2026, 13:29
В центре Петербурга поймали дропа мошенников, обманувших пенсионерку
6-04-2026, 10:24
Полицейские задержали «дропа» из Самары, обманувшего пенсионерку
5-12-2024, 12:11
В Петербурге поймали "дропа" мошенников, обманувших 86-летнюю пенсионерку с улицы Ушинского

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:09
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека
Вчера, 12:27
В Петербурге девушка на элекстросамокате пострадала после столкновения с велосипедистом
8-04-2026, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
8-04-2026, 16:32
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
