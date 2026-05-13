На КАД будут закрыты площадки отдыха для водителей

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На участке КАД Санкт-Петербурга в течение пяти дней будут закрыты площадки отдыха для водителей

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уведомляет о временном закрытии зон отдыха для водителей на КАД (А-118) в течение пяти дней. Это связано с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, с 2 по 6 июня 2026 года будет ограничен доступ к площадкам отдыха для водителей на участке КАД с 60-го по 94-й километр. Данный отрезок расположен между развязками на Софийской улице и автомобильной дорогой «Марьино – Ропша» (Ропшинское шоссе). На указанных участках будут установлены водоналивные барьеры.

Несмотря на ограничения, доступ к автозаправочным станциям (АЗС) на этом участке КАД останется открытым. Дополнительно, в период проведения ПМЭФ-2026, для грузовых автомобилей с массой свыше 3,5 тонн будет введено временное ограничение движения на данном отрезке трассы. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут задействованы патрульные экипажи Госавтоинспекции.

