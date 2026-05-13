Питерец.ру » Культура » Выставка Ольги Петровой «Цветные сны»

Выставка Ольги Петровой «Цветные сны»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Ольги Петровой «Цветные сны» 

Музей современного искусства «Эрарта» представляет выставку Ольги Петровой «Цветные сны». Экспозиция приглашает окунуться в мир неуловимых сновидений и добрых взрослых сказок.

На выставке посетителей ждет волшебное пространство, где можно прилечь на плюшевого медведя, познакомиться с питоном и прокатиться на драконе над заснеженным городом. Художница демонстрирует пластический язык, уходящий корнями в классическую традицию, отличающийся выверенной композицией и тонким чувством цвета. Сказочность выступает в качестве способа восприятия обыденности, с размытыми границами между человеком и природой, погружая в сферу личной мифологии.

Существует мнение, что взрослым не свойственно верить в чудеса, ведь современный мир ценит ясность, рациональность и четкое разделение реального и воображаемого. Однако живопись Ольги Петровой звучит как тихое опровержение этого постулата. Художница не оспаривает реальность, а ненавязчиво предлагает увидеть ее под иным углом.

Петрова, работая в академической манере, формирует свой уникальный пластический язык, сочетая основы классической школы с присущей ей внутренней свободой и интуицией. Сказочность в ее работах – это способ осмысления мира, а не просто декоративный элемент или иллюстрация. В ее произведениях действуют законы сна, нарушено привычное течение событий, но возникает ощущение, знакомое по ускользающим ночным видениям. Персонажи могут уютно устроиться в птичьем гнезде, приручить дракона, спокойно спать на медведе или встретиться с собственным отражением. Животные представлены как равноправные участники этого мира, выступая проводниками, хранителями тишины и свидетелями.

Образы Петровой кажутся одновременно наивными и точными, не требующими пояснений. Они воспринимаются не как вымысел, а как отголоски чего-то очевидного, забытого при взрослении. При этом художник избегает инфантильности, за мягкостью работ ощущается зрелая интонация – внимательная, слегка ироничная, осознающая хрупкость миропорядка. Петрова не стремится вернуть зрителя в детство, но пробуждает в нем способность воспринимать жизнь как чудо. Ее "цветные сны" – это не бегство от реальности, а иное состояние сознания, позволяющее увидеть ее глубже и точнее. В таком состоянии можно замедлиться, приглядеться и обнаружить, что чудо не исчезло, а лишь стало тише и открывается тем, кто в него верит.

Даты проведения выставки: 15 мая 2026 — 12 июля 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

