Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на птицефабрикие произошла массовая драка

В Ленобласти на птицефабрикие произошла массовая драка

Опубликовал: Антон78
Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки на птицефабрики

12 мая в правоохранительные органы поступила информация о массовой потасовке между рабочими птицефабрики "Синявинская", расположенной в посёлке Приладожский Кировского района Ленинградской области.

Прибывшие на место сотрудники полиции оперативно вмешались и прекратили противостояние. Двенадцать наиболее активных участников конфликта были доставлены в ближайший отдел полиции. Согласно имеющимся данным, все задержанные являются гражданами одного из государств Средней Азии, возраст которых варьируется от 21 до 39 лет.

По предварительной версии, причиной стычки стал словесный спор между группами работников, представляющих разные регионы Азии.

В общей сложности в инциденте было задействовано около шестидесяти человек.

В результате произошедшего двадцать человек были направлены в медицинские учреждения для оказания помощи, семь из них находятся в тяжёлом состоянии.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 111, части 3, пункту «а» Уголовного кодекса Российской Федерации.

