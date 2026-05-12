В Петербурге стартовала Неделя борьбы с гипертонией

С 11 по 17 мая в Санкт-Петербурге пройдёт Неделя борьбы с артериальной гипертонией и приверженности назначенной врачом терапии. Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с гипертонией, который отмечается 17 мая. В течение этой недели горожане смогут получить консультации кардиологов, посетить лекции и тематические экскурсии.

Ключевым событием станет бесплатный приём кардиологов без предварительной записи, который пройдёт 14 мая с 16:00 до 20:00 на «Территории здоровья» в ТРК «РИО». Всем желающим будет измерено артериальное давление, даны рекомендации по лечению и, при необходимости, предложено дальнейшее обследование. В тот же день, в 16:00, там состоится лекция «Профилактика и лечение артериальной гипертонии».

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что здоровье горожан является приоритетом. Он отметил, что город активно развивает медицинскую инфраструктуру, но не менее важна ранняя диагностика и доступность медицинской помощи. Профилактические акции, подобные Неделе борьбы с гипертонией, способствуют своевременному выявлению рисков и сохранению здоровья.

С 12 по 15 мая Музей гигиены проведёт экскурсию «Факторы риска здоровья: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний», где расскажут о влиянии питания, физической активности, отказа от вредных привычек и здорового сна на здоровье сердца.

Информация о гипертонии и её профилактике будет доступна через прямые эфиры в социальных сетях, теле- и радиорепортажи, а также публикации на официальных ресурсах.

Эти акции являются частью комплексной работы города по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2025 году в Петербурге был реализован региональный проект, направленный на улучшение помощи пациентам с данным диагнозом, что привело к снижению летальности от инфаркта миокарда и инсультов, а также к увеличению числа пациентов, проживших год без острых сердечно-сосудистых событий.

Врачи напоминают, что регулярный контроль давления, следование назначениям, ограничение соли, контроль веса и физическая активность – ключевые меры профилактики инфарктов и инсультов, о чём и призвано напомнить горожанам Неделя борьбы с гипертонией.