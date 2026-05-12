ента новостей

20:18
В Петербурге 13 мая завершится отопительный сезон
16:09
В Петербурге стартовала Неделя борьбы с гипертонией
15:56
На обходе Луги в составе федеральной трассы Р-23 введут реверсивное движение
11:57
Сотрудники экономической полиции посетили с проверкой бары и магазины Петербурга
11:47
В Петербурге задержали мужчину, похитевшего пожертвования в Свято-Троицком храме
20:39
Беглов поздравил с Днём Победы зрителей и участников праздничного концерта в Ледовом дворце
20:35
В Петербурге прошла акция «Бессмертный полк»
20:07
День Победы в Историческом парке!
20:05
Премьера спектакля "Собака на сене"
15:06
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
13:11
Более 300 петербургских школьников стали победителями и призёрами Всероссийской олимпиады
13:05
В Петербурге прошла масштабная полицейская операция «Нелегальный мигрант»
12:55
В Ленобласти задержали дебошира, избившего своего соотечественника
12:45
В Петербурге задержали поджигателей иномарки на Дачном проспекте
12:37
На проспекте Космонавтов ограбили 18-летнего студента
12:33
В Белоострове автомобиль скорой помощи попал в ДТП
21:04
Открытие социально-культурного фотопроекта «Сила регионов. Женщины, которые ведут за собой»
16:56
В Петербурге стартовал юношеский турнир по самбо «Победа»
16:17
Выставка «Пабло Пикассо. Параграфы»
12:34
В Кронштадте установят памятник художнику Василию Верещагину
12:31
В Колпино задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
12:24
В Ленобласти юноша на квадроцикле серьезно пострадал после столкновения с деревом
12:17
На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост
12:10
Массовая драка в сквере на Суворовском проспекте закончилась уголовным делом
12:04
В Ленобласти полицейские искали нарушителей миграционного законодательства
10:17
В Петербурге задержали жителя Краснодарского края, организовавшего колл-центр для телефонных мошенников
11:07
В Ленобласти задержали пьяного стрелка из обреза ружья в магазине деревни Петровское
10:56
В Красносельском районе в ДТП пострадал подросток на питбайке
10:40
Во Фрунзенском районе водитель БМВ залил перцем своего оппонента по дорожному конфликту
10:31
В центре Петербурга задаржали двоих подозреваемых в незаконном обороте амфетамина
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге стартовала Неделя борьбы с гипертонией

В Петербурге стартовала Неделя борьбы с гипертонией

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге стартовала Неделя борьбы с гипертонией — горожан ждут приёмы кардиолога без предварительной записи

С 11 по 17 мая в Санкт-Петербурге пройдёт Неделя борьбы с артериальной гипертонией и приверженности назначенной врачом терапии. Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с гипертонией, который отмечается 17 мая. В течение этой недели горожане смогут получить консультации кардиологов, посетить лекции и тематические экскурсии.

Ключевым событием станет бесплатный приём кардиологов без предварительной записи, который пройдёт 14 мая с 16:00 до 20:00 на «Территории здоровья» в ТРК «РИО». Всем желающим будет измерено артериальное давление, даны рекомендации по лечению и, при необходимости, предложено дальнейшее обследование. В тот же день, в 16:00, там состоится лекция «Профилактика и лечение артериальной гипертонии».

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что здоровье горожан является приоритетом. Он отметил, что город активно развивает медицинскую инфраструктуру, но не менее важна ранняя диагностика и доступность медицинской помощи. Профилактические акции, подобные Неделе борьбы с гипертонией, способствуют своевременному выявлению рисков и сохранению здоровья.

С 12 по 15 мая Музей гигиены проведёт экскурсию «Факторы риска здоровья: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний», где расскажут о влиянии питания, физической активности, отказа от вредных привычек и здорового сна на здоровье сердца.

Информация о гипертонии и её профилактике будет доступна через прямые эфиры в социальных сетях, теле- и радиорепортажи, а также публикации на официальных ресурсах.

Эти акции являются частью комплексной работы города по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2025 году в Петербурге был реализован региональный проект, направленный на улучшение помощи пациентам с данным диагнозом, что привело к снижению летальности от инфаркта миокарда и инсультов, а также к увеличению числа пациентов, проживших год без острых сердечно-сосудистых событий.

Врачи напоминают, что регулярный контроль давления, следование назначениям, ограничение соли, контроль веса и физическая активность – ключевые меры профилактики инфарктов и инсультов, о чём и призвано напомнить горожанам Неделя борьбы с гипертонией.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

13-02-2025, 10:45
В СПб разрабатывают новые методы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
10-03-2026, 15:01
В Петербурге стартовала неделе борьбы с гепатитом С
7-04-2015, 08:56
На зарядку становись
24-10-2025, 13:13
В Петербурге стартует Неделя борьбы с инсультом
23-12-2025, 19:50
Призыв с гипертонией: категории годности и ограничения
23-06-2025, 13:23
В Петербурге стартовала тематическая Неделя профилактики употребления наркотических средств

Происшествия на дорогах

6-05-2026, 12:33
В Белоострове автомобиль скорой помощи попал в ДТП
4-05-2026, 12:24
В Ленобласти юноша на квадроцикле серьезно пострадал после столкновения с деревом
29-04-2026, 10:56
В Красносельском районе в ДТП пострадал подросток на питбайке
28-04-2026, 16:14
На проспекте Ветеранов пьяный лихач на иномарке протаранил примакованный атомобиль
Наверх