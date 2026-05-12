На обходе Луги в составе федеральной трассы Р-23 введут реверсивное движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует об ограничениях движения на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Ленинградской области из-за проведения дорожных работ.

С 13 мая по 25 июня на участке дороги будет действовать реверсивное движение для ликвидации колейности. Максимальная разрешенная скорость составит 40 км/ч. Для обеспечения безопасности установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. Работы будут вестись ежедневно с 07:00 до 21:00.

Ограничения затронут участок трассы Р-23 с 139 по 158 километр (обход Луги), в пределах Лужского района. Реверсивное движение будет организовано поэтапно, на участках протяженностью 6 километров. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отметил, что сроки проведения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Дополнительно сообщается, что организация дорожного движения будет осуществляться согласно утвержденной схеме, с привлечением регулировщиков для информирования водителей. На данном участке дороги движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении.