В Петербурге ссора двух мужчин на лестничой площадке закончилась поножовщиной

13 мая к полицейским Красносельского района Петербурга из травмпункта на улице Рихарда Зорге поступило сообщение о том, что к ним обратился мужчина с телесным повреждением, нанесенным холодным оружием.

Стражи порядка, прибывшие по вызову, установили, что 36-летний житель города был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. Причиной госпитализации стало проникающее ранение грудной клетки, полученное в результате нападения.

Предварительно, инцидент произошел на лестничной площадке одного из домов по Петергофскому шоссе. Предполагается, что между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них нанес другому удар.

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан 36-летний местный житель, который, по версии следствия, причастен к нанесению телесных повреждений.

По имеющейся информации, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в процессе ссоры использовал канцелярский нож, нанеся им удар своему оппоненту.

Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъято орудие преступления — канцелярский нож. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного производства.