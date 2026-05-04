В Ленобласти юноша на квадроцикле серьезно пострадал после столкновения с деревом

Опубликовал: Антон78
Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Приозерском районе Ленобласти

В ночь на 3 мая, около 23:10, на 15-м километре трассы «ж/д ст. Громово - Паромная переправа», в Приозерском районе Ленинградской области за пределами населенного пункта произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. 16-летний юноша, учащийся 10 класса, управляя незарегистрированным квадроциклом и не имея водительских прав, не учел дорожные и погодные условия, превысив допустимую скорость врезался в дерево.

Вследствие аварии подросток получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Отмечается, что во время происшествия молодой человек был в мотошлеме, однако защитная мотоэкипировка отсутствовала.

В отношении родителей несовершеннолетнего составлены административные протоколы по частям 1 статьи 12.7 и статье 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В настоящее время рассматривается возможность привлечения их к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. По факту происшествия проводится проверка.

Все по теме: Ленобласть, Приозерский район, ДТП
