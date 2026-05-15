В Ленобласти задержали двоих налетчиков на продмаг в поселке Ульяновка

14 мая ночью в полицию Тосненского района Ленинградской области поступило заявление о вооруженном ограблении магазина в Ульяновке. Неизвестные, угрожая продавцу предметом, похожим на нож, похитили товары на 10 320 рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции оперативно задержали двух молодых людей недалеко от места происшествия. Задержанными оказались 16-летний студент колледжа из Тосно и 17-летний местный житель.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Оба подозреваемых задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ.