Под Выборгом полицейские ликвидировали наркоферму

В Выборгском районе Ленинградской области задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. По информации правоохранителей, неработающий житель поселка Рябово был пойман в ходе оперативных мероприятий, проведенных оперативниками ОКОН УМВД России.

Полицейские обнаружили и изъяли в бане на территории домовладения по Полянскому шоссе более 200 растений конопли. Кроме того, было найдено пять полимерных пакетов с высушенной материей растительного происхождения, окрашенной в коричневый цвет. Общий вес изъятого составил свыше шести килограммов.

Экспертиза подтвердила, что обнаруженные вещества являются коноплей и продуктами ее переработки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.