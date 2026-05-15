ента новостей

11:43
В Петербурге задержали двоих мужчин, убивших соседа по лестничной клетке
11:35
В Колпино в ДТП с грузовиком пострадала школьница на электросамокате
11:24
В Невском районе в ДТП с электросамокатом пострадали два человека
11:15
Под Выборгом полицейские ликвидировали наркоферму
13:20
В Сестрорецке задержали сбытчика синтетического наркотика
11:18
В Волхове задержали подозреваемого в поножовщине
11:12
В Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения на фельдшера «скорой» на Учительской улице
11:07
В Петербурге поймали подозреваемого в хищении мобильного телефона у местного жителя  
10:58
В Пушкине конфликт в кафе закончился стрельбой
10:37
В Петербурге ссора двух мужчин на лестничой площадке закончилась поножовщиной
20:38
На КАД будут закрыты площадки отдыха для водителей
20:34
Выставка Ольги Петровой «Цветные сны»
20:31
В Ленобласти на птицефабрикие произошла массовая драка
20:24
Выставка Татьяны Нечеухиной «Код памяти»
20:19
Съезд с внутреннего кольца КАД на М-11 полностью перекроют
20:18
В Петербурге 13 мая завершится отопительный сезон
16:09
В Петербурге стартовала Неделя борьбы с гипертонией
15:56
На обходе Луги в составе федеральной трассы Р-23 введут реверсивное движение
11:57
Сотрудники экономической полиции посетили с проверкой бары и магазины Петербурга
11:47
В Петербурге задержали мужчину, похитевшего пожертвования в Свято-Троицком храме
20:39
Беглов поздравил с Днём Победы зрителей и участников праздничного концерта в Ледовом дворце
20:35
В Петербурге прошла акция «Бессмертный полк»
20:07
День Победы в Историческом парке!
20:05
Премьера спектакля "Собака на сене"
15:06
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
13:11
Более 300 петербургских школьников стали победителями и призёрами Всероссийской олимпиады
13:05
В Петербурге прошла масштабная полицейская операция «Нелегальный мигрант»
12:55
В Ленобласти задержали дебошира, избившего своего соотечественника
12:45
В Петербурге задержали поджигателей иномарки на Дачном проспекте
12:37
На проспекте Космонавтов ограбили 18-летнего студента
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Под Выборгом полицейские ликвидировали наркоферму

Под Выборгом полицейские ликвидировали наркоферму

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские в Выборгском районе Ленобласти ликвидировали наркоферму

В Выборгском районе Ленинградской области задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. По информации правоохранителей, неработающий житель поселка Рябово был пойман в ходе оперативных мероприятий, проведенных оперативниками ОКОН УМВД России.

Полицейские обнаружили и изъяли в бане на территории домовладения по Полянскому шоссе более 200 растений конопли. Кроме того, было найдено пять полимерных пакетов с высушенной материей растительного происхождения, окрашенной в коричневый цвет. Общий вес изъятого составил свыше шести килограммов.

Экспертиза подтвердила, что обнаруженные вещества являются коноплей и продуктами ее переработки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-03-2025, 11:54
В Петербурге задержали агрария, устроившего наркоферму в квартире
5-03-2026, 11:40
В Петербурге задержали наркосбытчика, распространявшего запрещенку «из рук в руки»
28-03-2025, 13:37
В Петербурге задержали наркосбытчика - ретрограда
8-11-2025, 15:17
В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире
5-09-2025, 14:45
В Петербурге и Ленобласти задержали двоих наркосбытчиков
19-09-2025, 14:44
В Ленобласти полицейские обнаружили 19 мешков высушенной конопли

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:35
В Колпино в ДТП с грузовиком пострадала школьница на электросамокате
Сегодня, 11:24
В Невском районе в ДТП с электросамокатом пострадали два человека
6-05-2026, 12:33
В Белоострове автомобиль скорой помощи попал в ДТП
4-05-2026, 12:24
В Ленобласти юноша на квадроцикле серьезно пострадал после столкновения с деревом
Наверх