В Петербурге 13 мая завершится отопительный сезон

В Петербурге, начиная с 09 часов 13 мая 2026 года, будет прекращено регулярное теплоснабжение зданий в связи с устойчивыми положительными температурами наружного воздуха и прогнозируемым дальнейшим потеплением. В этом году отопительный сезон продлился 222 дня.

Дата завершения отопительного периода обусловлена благоприятными погодными условиями. Соответствующее распоряжение издано Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению 12 мая 2026 года.

Теплоснабжающим компаниям предписано выполнить необходимые ремонтно-профилактические мероприятия на объектах генерации тепла и провести регламентные испытания тепловых сетей до наступления следующего отопительного сезона. Актуальные графики отключения горячего водоснабжения будут доступны на официальных ресурсах ведущих теплоснабжающих организаций.