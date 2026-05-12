В Петербурге 13 мая завершится отопительный сезон

В Петербурге 13 мая завершится отопительный сезон

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Отопительный сезон в Петербурге завершится 13 мая

В Петербурге, начиная с 09 часов 13 мая 2026 года, будет прекращено регулярное теплоснабжение зданий в связи с устойчивыми положительными температурами наружного воздуха и прогнозируемым дальнейшим потеплением. В этом году отопительный сезон продлился 222 дня.

Дата завершения отопительного периода обусловлена благоприятными погодными условиями. Соответствующее распоряжение  издано Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению 12 мая 2026 года.

Теплоснабжающим компаниям предписано выполнить необходимые ремонтно-профилактические мероприятия на объектах генерации тепла и провести регламентные испытания тепловых сетей до наступления следующего отопительного сезона. Актуальные графики отключения горячего водоснабжения будут доступны на официальных ресурсах ведущих теплоснабжающих организаций.

