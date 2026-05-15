В Петербурге задержали двоих мужчин, убивших соседа по лестничной клетке

В ночь на 12 мая текущего года полицейские Красносельского района Санкт-Петербурга получили информацию об обнаружении тела мужчины в квартире, расположенной по адресу: улица Партизана Германа, дом 9. Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска обнаружили скончавшегося 40-летнего владельца квартиры.

Впоследствии, в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы, было установлено, что причиной смерти мужчины стали закрытая черепно-мозговая травма и отек головного мозга.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 111, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации.

14 мая, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, удалось установить личности двух подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое ранее неоднократно судимых мужчин, 37 и 34 лет, являющихся соседями погибшего. Оба подозреваемых были задержаны в тот же день. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.