ента новостей

11:43
В Петербурге задержали двоих мужчин, убивших соседа по лестничной клетке
11:35
В Колпино в ДТП с грузовиком пострадала школьница на электросамокате
11:24
В Невском районе в ДТП с электросамокатом пострадали два человека
11:15
Под Выборгом полицейские ликвидировали наркоферму
13:20
В Сестрорецке задержали сбытчика синтетического наркотика
11:18
В Волхове задержали подозреваемого в поножовщине
11:12
В Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения на фельдшера «скорой» на Учительской улице
11:07
В Петербурге поймали подозреваемого в хищении мобильного телефона у местного жителя  
10:58
В Пушкине конфликт в кафе закончился стрельбой
10:37
В Петербурге ссора двух мужчин на лестничой площадке закончилась поножовщиной
20:38
На КАД будут закрыты площадки отдыха для водителей
20:34
Выставка Ольги Петровой «Цветные сны»
20:31
В Ленобласти на птицефабрикие произошла массовая драка
20:24
Выставка Татьяны Нечеухиной «Код памяти»
20:19
Съезд с внутреннего кольца КАД на М-11 полностью перекроют
20:18
В Петербурге 13 мая завершится отопительный сезон
16:09
В Петербурге стартовала Неделя борьбы с гипертонией
15:56
На обходе Луги в составе федеральной трассы Р-23 введут реверсивное движение
11:57
Сотрудники экономической полиции посетили с проверкой бары и магазины Петербурга
11:47
В Петербурге задержали мужчину, похитевшего пожертвования в Свято-Троицком храме
20:39
Беглов поздравил с Днём Победы зрителей и участников праздничного концерта в Ледовом дворце
20:35
В Петербурге прошла акция «Бессмертный полк»
20:07
День Победы в Историческом парке!
20:05
Премьера спектакля "Собака на сене"
15:06
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
13:11
Более 300 петербургских школьников стали победителями и призёрами Всероссийской олимпиады
13:05
В Петербурге прошла масштабная полицейская операция «Нелегальный мигрант»
12:55
В Ленобласти задержали дебошира, избившего своего соотечественника
12:45
В Петербурге задержали поджигателей иномарки на Дачном проспекте
12:37
На проспекте Космонавтов ограбили 18-летнего студента
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали двоих мужчин, убивших соседа по лестничной клетке

В Петербурге задержали двоих мужчин, убивших соседа по лестничной клетке

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Красносельского района задержали двоих местных жителей, причастных к убийству соседа по лестничной клетке

В ночь на 12 мая текущего года полицейские Красносельского района Санкт-Петербурга получили информацию об обнаружении тела мужчины в квартире, расположенной по адресу: улица Партизана Германа, дом 9. Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска обнаружили скончавшегося 40-летнего владельца квартиры.

Впоследствии, в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы, было установлено, что причиной смерти мужчины стали закрытая черепно-мозговая травма и отек головного мозга.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 111, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации.

14 мая, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, удалось установить личности двух подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое ранее неоднократно судимых мужчин, 37 и 34 лет, являющихся соседями погибшего. Оба подозреваемых были задержаны в тот же день. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Все по теме: Красносельский район, телесные повреждения, убийство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

24-11-2025, 12:55
В Пикалево задержали двое монтеров-железнодорожников за убийство мужчины
21-09-2023, 15:38
В Ленобласти задержали троих подозреваемых в серии краж из автомобилей
16-01-2026, 11:10
В Московской области задержаны двое подозреваемых в нападении на магазин одежды в Шушарах
28-01-2026, 11:47
В центре Петербурга задержали двоих злоумышленников за грабеж в общественном туалете
15-04-2026, 12:26
В Петербурге задержали подозреваемых в хищение иномарки, пропавшей в ноябре прошлого года
16-06-2020, 11:40
В Петербурге задержали домушников

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:35
В Колпино в ДТП с грузовиком пострадала школьница на электросамокате
Сегодня, 11:24
В Невском районе в ДТП с электросамокатом пострадали два человека
6-05-2026, 12:33
В Белоострове автомобиль скорой помощи попал в ДТП
4-05-2026, 12:24
В Ленобласти юноша на квадроцикле серьезно пострадал после столкновения с деревом
Наверх