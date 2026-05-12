Сотрудники экономической полиции посетили с проверкой бары и магазины Петербурга

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществило крупномасштабные рейды в магазинах и барах города. Ночные проверки охватили Центральный, Невский, Калининский и Московский районы, проверив 12 торговых точек и несколько заведений общественного питания.

Особое внимание привлек бар на улице Жуковского, уже фигурировавший в полицейских сводках в апреле за незаконную продажу алкоголя. Текущая проверка подтвердила аналогичное нарушение, в результате чего было изъято 20 бутылок крепких напитков – водки, виски, коньяка и джина, которые реализовывались нелегально.

В Невском районе, в магазине на проспекте Большевиков, в часы, отведенные для ночного времени, выявлена свободная продажа алкогольной продукции. В торговой точке обнаружено свыше 450 бутылок и банок пива и вина. Продавец, являющийся гражданином одного из закавказских государств, был доставлен в отдел полиции за нарушение миграционного законодательства.

Аналогичные нарушения – продажа алкоголя после полуночи – зафиксированы еще в двух магазинах, расположенных на улицах Софьи Ковалевской и Звездной.

По всем выявленным фактам полиция инициировала проверки. Владельцам торговых точек грозит административная ответственность и значительные штрафы. Операции по пресечению незаконной реализации алкоголя в Петербурге будут продолжены.