В Волхове задержали подозреваемого в поножовщине

10 мая 2026 года в правоохранительные органы Волховского района Ленинградской области поступила информация о происшествии, имевшем место в ночь на 9 мая. У одного из жилых строений по улице Авиационной в городе Волхов произошла стычка между двумя мужчинами, спровоцированная личной неприязнью. В разгар конфликта один из участников нанёс другому несколько ударов острым предметом.

27-летний пострадавший, уроженец Брянской области, был доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, 12 мая около 16:30, сотрудники уголовного розыска провели задержание 41-летнего мужчины, подозреваемого в совершении указанного преступления. Задержание произошло возле дома №58 по проспекту Державина.

С места инцидента был изъят нож, предположительно использованный в качестве орудия нападения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ).

Задержанный помещен в изолятор в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.