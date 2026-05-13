Съезд с внутреннего кольца КАД на М-11 полностью перекроют

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном закрытии съезда на трассу М-11 «Нева» на 67-м километре КАД (кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга). Ограничения движения вводятся в связи с проведением дорожных работ.

С 23:30 13 мая до 14:00 15 мая съезд с внутреннего кольца КАД на федеральную скоростную автомагистраль М-11 «Нева» в направлении Москвы будет полностью закрыт для автотранспорта. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы проводятся согласно утвержденной схеме организации движения. На месте будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтирована световая сигнализация. Информация об ограничении движения также будет отображаться на табло переменной информации КАД.

В то же время, как уточнил Пузыревский, движение по съезду с внешнего кольца КАД на М-11 «Нева» в направлении российской столицы сохранится без изменений.