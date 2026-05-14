В Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения на фельдшера «скорой» на Учительской улице

12 мая около 16 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о нападении на фельдшера. Инцидент произошел в квартире по адресу: улица Учительская, дом 12. Мужчина совершил нападение на медицинского работника, прибывшего для осмотра его четырехлетнего сына.

Сотрудники полиции оперативно прибыли по указанному адресу и задержали 39-летнего нападавшего. Медицинский работник получил телесные повреждения и был вынужден обратиться за помощью в травмпункт. Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации.