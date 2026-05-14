ента новостей

11:18
В Волхове задержали подозреваемого в поножовщине
11:12
В Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения на фельдшера «скорой» на Учительской улице
11:07
В Петербурге поймали подозреваемого в хищении мобильного телефона у местного жителя  
10:58
В Пушкине конфликт в кафе закончился стрельбой
10:37
В Петербурге ссора двух мужчин на лестничой площадке закончилась поножовщиной
20:38
На КАД будут закрыты площадки отдыха для водителей
20:34
Выставка Ольги Петровой «Цветные сны»
20:31
В Ленобласти на птицефабрикие произошла массовая драка
20:24
Выставка Татьяны Нечеухиной «Код памяти»
20:19
Съезд с внутреннего кольца КАД на М-11 полностью перекроют
20:18
В Петербурге 13 мая завершится отопительный сезон
16:09
В Петербурге стартовала Неделя борьбы с гипертонией
15:56
На обходе Луги в составе федеральной трассы Р-23 введут реверсивное движение
11:57
Сотрудники экономической полиции посетили с проверкой бары и магазины Петербурга
11:47
В Петербурге задержали мужчину, похитевшего пожертвования в Свято-Троицком храме
20:39
Беглов поздравил с Днём Победы зрителей и участников праздничного концерта в Ледовом дворце
20:35
В Петербурге прошла акция «Бессмертный полк»
20:07
День Победы в Историческом парке!
20:05
Премьера спектакля "Собака на сене"
15:06
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
13:11
Более 300 петербургских школьников стали победителями и призёрами Всероссийской олимпиады
13:05
В Петербурге прошла масштабная полицейская операция «Нелегальный мигрант»
12:55
В Ленобласти задержали дебошира, избившего своего соотечественника
12:45
В Петербурге задержали поджигателей иномарки на Дачном проспекте
12:37
На проспекте Космонавтов ограбили 18-летнего студента
12:33
В Белоострове автомобиль скорой помощи попал в ДТП
21:04
Открытие социально-культурного фотопроекта «Сила регионов. Женщины, которые ведут за собой»
16:56
В Петербурге стартовал юношеский турнир по самбо «Победа»
16:17
Выставка «Пабло Пикассо. Параграфы»
12:34
В Кронштадте установят памятник художнику Василию Верещагину
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения на фельдшера «скорой» на Учительской улице

В Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения на фельдшера «скорой» на Учительской улице

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
По факту конфликта с фельдшером «скорой» на Учительской улице возбуждено уголовное дело

12 мая около 16 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о нападении на фельдшера. Инцидент произошел в квартире по адресу: улица Учительская, дом 12. Мужчина совершил нападение на медицинского работника, прибывшего для осмотра его четырехлетнего сына.

Сотрудники полиции оперативно прибыли по указанному адресу и задержали 39-летнего нападавшего. Медицинский работник получил телесные повреждения и был вынужден обратиться за помощью в травмпункт. Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Калининский район, телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

23-04-2026, 11:18
Во Всеволожске задержали работника завода, ударившего фельдшера
25-01-2022, 11:47
В Петербурге задержан мужчина, напавший на фельдшера скорой помощи
28-06-2025, 15:37
В Колпино избили фельдшера скорой помощи
10-07-2025, 11:25
На КАД пациент напал на фельдшера и вытолкнул из автомобиля скорой помощи
27-07-2025, 15:01
В Петербурге задержан мужчина избивший фельдшера скорой помощи по пути в больницу
24-04-2025, 12:29
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на женщину-фельдшера

Происшествия на дорогах

6-05-2026, 12:33
В Белоострове автомобиль скорой помощи попал в ДТП
4-05-2026, 12:24
В Ленобласти юноша на квадроцикле серьезно пострадал после столкновения с деревом
29-04-2026, 10:56
В Красносельском районе в ДТП пострадал подросток на питбайке
28-04-2026, 16:14
На проспекте Ветеранов пьяный лихач на иномарке протаранил примакованный атомобиль
Наверх