В Петербурге поймали подозреваемого в хищении мобильного телефона у местного жителя  

В ночь на 12 мая у адреса Светлановский проспект, дом 60, корпус 1, разгорелся конфликт между двумя гражданами. В результате словесной перепалки один из участников применил физическую силу к другому, причинив телесные повреждения, и завладел мобильным телефоном стоимостью 20 тысяч рублей.

Пострадавший, 42-летний мужчина, был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. После прохождения медицинских процедур он был выписан на амбулаторное лечение.

Полицейские по «горячим следам» задержали 43-летнего мужчину, который предположительно является виновником произошедшего. Похищенное устройство было изъято.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 161, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый находится в изоляторе в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.