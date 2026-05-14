Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине конфликт в кафе закончился стрельбой

В Пушкине конфликт в кафе закончился стрельбой

Опубликовал: Антон78
Полицейские Пушкинского района Петербурга проводят проверку после конфликта со стрельбой в кафе

13 мая к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация о инциденте, произошедшем в одном из кафе города Пушкин. Конфликт, разгоревшийся на Новодеревенской улице, привел к применению сигнального огнестрельного устройства одним из посетителей.

Изначально, по имеющимся сведениям, причиной столкновения стало сделанное замечание. Вследствие инцидента 27-летний мужчина получил повреждения головы. Ему была оказана медицинская помощь, после чего пострадавший был выписан для дальнейшего лечения на дому.

Сотрудники патрульно-постовой службы, прибывшие на место происшествия, оперативно задержали двух молодых людей, 13 и 15 лет. Подростки были доставлены в медицинское учреждение.

В ходе следственных действий с места инцидента было изъято пусковое устройство под названием «Сигнал охотника».

В настоящее время полиция проводит комплекс мероприятий по проверке обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

