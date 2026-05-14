В Сестрорецке задержали сбытчика синтетического наркотика

Полицейские Курортного района Санкт-Петербурга задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к незаконному обороту наркотических веществ.

По пре5дварительным данным, задержание произошло в лесополосе неподалеку от улицы Танкистов в Сестрорецке. В результате проведенных мероприятий был пойман местный житель.

При обыске у задержанного изъяли полимерный пакет, содержащий подозрительное вещество. Экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком, общий вес которого превысил 440 граммов.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ, касающимся незаконного оборота наркотиков.

Подозреваемый в настоящее время находится под стражей в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.