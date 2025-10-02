Полицейские задержали налетчика на пункт выдачи заказов маркетплейса в Сертолово

29 сентября в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступила информация об инциденте, произошедшем в пункте выдачи интернет-заказов, расположенном в доме номер 10 микрорайона Черная речка города Сертолово.

Согласно данным полиции, вечером того же дня в помещение вошел молодой человек, скрывающий лицо под мотоциклетным шлемом. Злоумышленник, угрожая предметом, конструктивно схожим с пистолетом, как впоследствии было установлено, являвшимся пневматическим оружием, совершил хищение двух мобильных телефонов, суммарная стоимость которых превысила 249 000 рублей, после чего скрылся.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, был установлен и задержан 16-летний житель Санкт-Петербурга. При личном досмотре у задержанного был обнаружен и изъят пневматический пистолет. Похищенное имущество, а именно мобильные телефоны, были возвращены в пункт выдачи заказов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как разбой.