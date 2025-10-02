ента новостей

14:41
На набережной Обводного канала начинается капитальный ремонт
14:36
Выставка китайского художника Ван Куньчжао «Остров уединения»
13:32
На путепроводе «Сойкино - Малая Ижора» над основным ходом КАД вводится реверсивное движение
13:27
Подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле задержали в Кудрово
13:19
В Петербурге задержали пожилую гардеробщицу ВУЗа, причастную к обману пенсионерки с Каменоостровского проспекта
13:12
В петербурге поймали пособницу мошенников, обманувших пенсионера с Васильевского острова
13:01
Полицейские задержали налетчика на пункт выдачи заказов маркетплейса в Сертолово
12:54
В Кудрово задержали подростка за разбойное нападение на сверстника
12:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Осьмино
12:41
В посёлке Дзержинка неизвестный поджег лесозаготовительную технику
12:38
В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на набережной реки Фонтанки
10:13
На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения
09:24
Выставка Ксении Аврамовой «Венеция. То ли сказка, то ли капкан для чужеземца…»
13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
12:56
Петербургские предприятия активно присоединяются к федеральному проекту «Производительность труда»
12:48
Бывший заместитель главы Комитета по имуществу Ленобласти предстанет перед судом за взятки
12:41
В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству
12:26
Сотрудники угрозыска Петербурга задержали распространителя детской порнографии
12:19
В Петербурге задержали стрелявшего с болкона из травмата
11:50
В поселке Щеглово рецидивист ограбил школьника
11:47
В Петербурге ищут затушивших Вечный огонь на Марсовом поле
11:44
В Кудрово конфликт школьников завершился ножом у горла
11:37
Полицейсике Петербурга ликвидировали крупный интернет-магазин по продаже наркотиков
13:52
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
13:49
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
13:08
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
12:57
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:52
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
12:47
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали налетчика на пункт выдачи заказов маркетплейса в Сертолово

Полицейские задержали налетчика на пункт выдачи заказов маркетплейса в Сертолово

Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали подозреваемого в нападении на пункт выдачи заказов маркетплейса

29 сентября в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступила информация об инциденте, произошедшем в пункте выдачи интернет-заказов, расположенном в доме номер 10 микрорайона Черная речка города Сертолово.

Согласно данным полиции, вечером того же дня в помещение вошел молодой человек, скрывающий лицо под мотоциклетным шлемом. Злоумышленник, угрожая предметом, конструктивно схожим с пистолетом, как впоследствии было установлено, являвшимся пневматическим оружием, совершил хищение двух мобильных телефонов, суммарная стоимость которых превысила 249 000 рублей, после чего скрылся.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, был установлен и задержан 16-летний житель Санкт-Петербурга. При личном досмотре у задержанного был обнаружен и изъят пневматический пистолет. Похищенное имущество, а именно мобильные телефоны, были возвращены в пункт выдачи заказов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как разбой.

