В Петербурге задержали мужчину, похитевшего пожертвования в Свято-Троицком храме

В Красносельском районе Санкт-Петербурга полицейскими был задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в краже ящика с пожертвованиями из Свято-Троицкого храма. Инцидент произошел в городе Красное Село, откуда настоятель храма сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. По предварительным данным, ущерб от хищения составил не менее 50 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого и его местонахождение. Задержанный является жителем Петербурга и имеет за плечами внушительный криминальный багаж: 17 предыдущих судимостей, значительная часть которых связана с кражами и грабежами.

На основании собранных доказательств возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Часть похищенных средств удалось вернуть. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.