Беглов поздравил с Днём Победы зрителей и участников праздничного концерта в Ледовом дворце

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов поздравил с Днём Победы зрителей и участников праздничного концерта в Ледовом дворце

В Ледовом дворце в эти минуты проходит театрализованный концерт «Путь к Победе», посвящённый 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В ознаменование праздника в зал внесли Государственный флаг России, копию Знамени Победы, флаг Санкт‑Петербурга и штандарты фронтов Великой Отечественной войны.

Ветеранов и блокадников, участников СВО, всех петербуржцев и гостей города поздравили губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.

«Сегодня всю страну объединил великий священный праздник — День Победы. 81 год назад наш народ победил нацизм. Красная армия дошла до Берлина. Знамя Победы поднялось над Рейхстагом. Нацисты хотели уничтожить Ленинград. Но город не сдался. Выстоял. Здесь враг понял — нас не победить. Мы помним всех: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла. Всех, кто отдал силы и жизнь Родине. Низкий поклон каждому. Спасибо за мужество и стойкость. За урок любви к Отечеству, за Победу. Сегодня вся страна, весь народ стоит рядом с нашим Президентом. Наши воины освобождают наши исконные территории. Они достойны своих дедов и отцов. Они сражаются, они победят. Вечная память павшим! Вечная слава победителям! С праздником, с Днём нашей Великой Победы!»,— обратился к залу со сцены Ледового дворца Александр Беглов.

Концерт открылся выступлением заслуженного артиста Санкт‑Петербурга Григория Чернецова, хора ансамбля Ленинградского военного округа и хора телевидения и радио Санкт‑Петербурга, которые исполнили песню «Бессмертный полк».

В концерте также принимают участие Сергей Галанин и группа «СерьГа», заслуженная артистка России Зара, Маргарита Адясова, ансамбль танца «Невские Зори» и другие известные артисты. В программе — любимые многими поколениями песни: «Десятый батальон», «Шёл солдат», «Первым делом самолёты», «Ленинград».

Завершит концерт коллективное исполнение легендарной песни композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы».

