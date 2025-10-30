В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже

29 октября в правоохранительные органы Невского района Петербурга обратился 17-летний юноша, зарегистрированный в Ленинградской области, с заявлением о противоправных действиях, совершенных в отношении него в квартире дома номер 17 по проспекту Большевиков.

Согласно показаниям потерпевшего, неизвестные ему молодые люди, применив угрозы физической расправы, завладели его имуществом и денежной суммой в размере 15 000 рублей. После инцидента пострадавший самостоятельно явился в отдел полиции.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что молодой человек познакомился с двумя гражданами возле станции метро «Улица Дыбенко», после чего был приглашен ими в жилище. В квартире, под принуждением, у него были отобраны куртка, кофта, сумка, а также денежные средства. Общий материальный ущерб, нанесенный потерпевшему, превысил 30 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в указанной квартире по подозрению в совершении данного преступления был задержан 16-летний подросток.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.