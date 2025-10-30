ента новостей

16:07
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
15:47
В Ленобласти сотрудница банка помогла в задержании помощника мошенников
15:35
В Ленобласти задержали подозреваемого в стрельбе по окнам базы отдыха
15:01
09:37
Губернатор Александр Беглов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда
09:21
В Ленобласти стартовал Всероссийский муниципальный форум
15:15
Выставка «Человек-жизнь-вселенная. Контраст сопоставлений»
14:34
Петербургский парламент поддержал в первом чтении проект бюджета города на 2026 год
13:12
Беглов рассказал об ускорении строительства петербургского метро
12:37
В Ленобласти стартовал V Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая»
12:17
В Петербурге бесплатная юридическая помощь будет предоставляться молодым жителям города, потерявшим родителей
12:07
Полицейские раскрыли криминальную схему сбыта сильнодействующих веществ
11:57
В Ленобласти задержали подростков - налетчиков на продовольственные магазины
11:50
В Сясьстрое задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
11:37
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Хошимина
11:31
На проспекте Обуховской обороны задержали разбойника с дубиной
11:11
На проспекте Кузнецова мужчина выстрелил из "газовика" в девушку-подростка
10:43
В Петербурге ищут стрелков у пруда в Муринском парке
15:29
На развязке КАД с Выборгское шоссе полностью перекроют два съезда
13:18
В Петербурге утвердили порядок выплат семьям с детьми на погашение ипотечных кредитов
12:55
Группа КняZz выступит на фестивале «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!»
12:06
В Ленобласти задержали 16-летнего нарушителя ПДД на бабушкином автомобиле
11:37
На улице Курчатова покупатель ударил ножом продавца магазина
08:44
Безымянному парку в Колпино присвоили наименование «Парк Поколений»
08:42
Петербургских школьников на осенних каникулах ждут 20 музеев, театральный и книжный фестивали, концерты и экскурсии
08:30
Выездное заседание комиссии по транспорту провели на туристическом катамаране
21:09
В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека
20:32
В Петербурге задержали похитителей зятя депутата Госдумы и футболиста «Зенита»
13:37
В Петербурге грузовик сбил 3-летнего ребенка на «беговеле»
13:27
В Ломоносове мужчина стрелял из «пневматики» на детской площадке
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже

Полицейские Невского района задержали подозреваемого в грабеже в квартире на проспекте Большевиков

29 октября в правоохранительные органы Невского района Петербурга обратился 17-летний юноша, зарегистрированный в Ленинградской области, с заявлением о противоправных действиях, совершенных в отношении него в квартире дома номер 17 по проспекту Большевиков.

Согласно показаниям потерпевшего, неизвестные ему молодые люди, применив угрозы физической расправы, завладели его имуществом и денежной суммой в размере 15 000 рублей. После инцидента пострадавший самостоятельно явился в отдел полиции.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что молодой человек познакомился с двумя гражданами возле станции метро «Улица Дыбенко», после чего был приглашен ими в жилище. В квартире, под принуждением, у него были отобраны куртка, кофта, сумка, а также денежные средства. Общий материальный ущерб, нанесенный потерпевшему, превысил 30 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в указанной квартире по подозрению в совершении данного преступления был задержан 16-летний подросток.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

