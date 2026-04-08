Питерец.ру » Происшествия » В Сосновом Бору задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин

В Сосновом Бору задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Сосновом Бору задержан налётчик, угрожавший ножом в магазине

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения. Инцидент произошел 3 апреля текущего года в одном из продовольственных магазинов города Сосновый Бор Ленинградской области.

По предварительным данным, злоумышленник вошел в торговый зал сетевого магазина, расположенного на улице Комсомольской. Применив физическую силу и угрожая ножом, он похитил товар на сумму примерно 2 тысячи рублей.

После совершения противоправных действий, мужчина скрылся с места преступления.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска смогли установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 44-летний неработающий житель города.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Ленобласть, Сосновый Бор, разбойное нападение
