В Красносельском районе в ДТП пострадал подросток на питбайке

Вечером 28 апреля, около 22:30, на парковке возле дома 31, корпус 2 по проспекту Буденного, произошло ДТП с участием 16-летнего юноши. Управляя питбайком марки "Кавасаки", он потерял контроль над транспортным средством. Вследствие этого произошло столкновение с бордюрным камнем, после чего мотоцикл перевернулся.

Пострадавший подросток получил множественные серьезные травмы. Его доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Важно отметить, что в момент происшествия молодой человек был оборудован мотошлемом, однако отсутствовала другая необходимая мотоциклисту защитная экипировка.

В настоящее время правоохранительными органами ведется проверка всех обстоятельств произошедшего ДТП.