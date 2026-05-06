В Петербурге задержали поджигателей иномарки на Дачном проспекте

В ночь на 4 мая к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о возгорании автомашины возле дома 16 на Дачном проспекте.

Патрульно-постовой наряд, прибывший на место, установил, что неизвестные подожгли припаркованный Kia Rio, принадлежащий местной женщине. Пламя уничтожило переднюю часть авто полностью, пострадавших не было.

Ущерб оценили в 800 000 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

В 23:00 4 мая у дома 6 на Пулковской улице сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в поджоге двух молодых людей — 21 и 19 лет. Задержанные не смогли пояснить мотивы своих действий.

Подозреваемых поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.