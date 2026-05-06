В Петербурге прошла масштабная полицейская операция «Нелегальный мигрант»

В результате масштабных рейдов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области были выявлены тысячи нарушений миграционного законодательства, что привело к сотням постановлений о выдворении и крупным финансовым санкциям для недобросовестных работодателей.

Совместная операция под названием «Нелегальный мигрант» была организована территориальными подразделениями полиции Петербурга совместно с органами исполнительной власти и профильными ведомствами. Её ключевой задачей являлось противодействие незаконной миграции. В ходе мероприятия правоохранители посетили жилой сектор, а также многочисленные объекты бизнеса и строительства, где традиционно заняты иностранные работники.

Общее число зафиксированных административных нарушений достигло 2254. В их структуре — 97 эпизодов несоблюдения режима пребывания в РФ и 320 случаев нелегальной трудовой деятельности. Были установлены 50 компаний и предпринимателей, незаконно использовавших труд мигрантов. Для таких работодателей закон предусматривает штрафы, достигающие 800 тысяч рублей за каждого нелегально трудоустроенного иностранца.

По итогам проверок в отношении 547 иностранных граждан вынесены решения об административном выдворении из России, из которых уже приведено в исполнение 125. Помимо этого, в рамках рейдов обнаружены 100 преступлений, связанных с миграционной сферой. По данным фактам продолжаются следственные действия и оперативная работа по установлению всех причастных лиц для последующего привлечения к ответственности.

Территориальные управления полиции продолжают системную работу по контролю за соблюдением миграционных норм, касающихся законности пребывания, проживания и трудовой деятельности иностранных граждан на территории региона.