Питерец.ру » Общество » В Петербурге прошла акция «Бессмертный полк»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Более ста тысяч человек приняли участие в шествии Бессмертного полка в Санкт-Петербурге

Сегодня, в день 81-й годовщины Великой Победы, губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский приняли участие в шествии Бессмертного полка по Невскому проспекту. Всенародная акция объединила более ста тысяч петербуржцев. Они пронесли по главной улице города портреты своих родных – воинов, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда.

«В этом году, как и в прошлом, в Петербурге проходит крупнейшая в стране акция "Бессмертный полк". Память о той страшной войне живёт в каждой семье ленинградцев-петербуржцев. Враг хотел стереть Ленинград с лица земли, но наш город не сдался. Благодаря беспримерному мужеству и стойкости его жителей и защитников - выстоял и победил», – сказал Александр Беглов.

