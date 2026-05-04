В Петербурге стартовал юношеский турнир по самбо «Победа»

4 мая в Петербурге, в спорткомплексе «Юбилейный», стартовал XXIV Международный командный юношеский турнир по самбо «Победа». Событие, посвященное памяти героев Великой Отечественной войны, соберет около 500 юных атлетов 14-16 лет из Городов-Героев, Городов Воинской Славы, федеральных округов России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской области. Соревнования пройдут в формате «стенка на стенку».

На церемонии открытия присутствовали губернатор Александр Беглов, заместитель начальника Управления по общественным проектам Администрации Президента РФ Алексей Аветисов, генеральный директор общества «Отечество» Борис Ротенберг и председатель правления «Движения первых», Герой России Артур Орлов. Спортсменов и тренеров приветствовали Президент России Владимир Путин и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Почетными гостями стали ветераны, труженики тыла и выдающиеся мастера спорта.

Александр Беглов подчеркнул историческое значение самбо, отметив, что в годы войны самбисты защищали Родину, и нынешний турнир является данью памяти их подвигу.

В рамках турнира организована экспозиция развивающей программы для участников и зрителей, разработанная обществом «Отечество», Росмолодёжью и «Движением первых». Она направлена на формирование ценностей здорового образа жизни, патриотическое воспитание и развитие молодежи. Гости и спортсмены могут пообщаться со знаменитыми атлетами, принять участие в военно-патриотических играх, освоить навыки оказания первой помощи, сыграть в настольные игры, попробовать управлять беспилотником и испытать себя на гоночных автосимуляторах.

Турнир «Победа» проводится ежегодно с 2003 года и является одним из крупнейших юношеских соревнований по самбо в стране. Традицией турнира стало возложение цветов на Пискарёвском мемориале в память о защитниках Ленинграда. Соревнования также служат важнейшим этапом подготовки юных самбистов для сборной команды России и отбора на первенство Европы среди кадетов.